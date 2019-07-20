В Казани более 2000 человек вышли на открытую тренировку по боксу

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия прошел спортивный флешмоб в поддержку самой масштабной открытой тренировки по боксу, которая пройдет в Москве в Международный день бокса, 22 июля.

Участие в мероприятии приняли исполняющий обязанности министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Здорово, что нас так много — более 2 000 человек сегодня примут участие в открытой тренировке в поддержку Международного дня бокса», — сказал, обращаясь к собравшимся, Халил Шайхутдинов.

Затем Сергей Игнатьев вместе с другими тренерами показал несколько упражнений и провел тренировку для собравшихся. Также на площадке прошли спортивные конкурсы и концертная программа с выступлениями творческих коллективов, передает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

По численности задействованных в открытой тренировке людей Казань уступит только Москве и войдет в книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что в мае в Казани проходил полуфинальный этап отборочного турнира «Кубок по боксу им. президента РФ В.В. Путина».

