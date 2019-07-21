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Глава Минприроды РФ анонсировал изменения в законодательстве об охотничьих хозяйствах

01:32, 21.07.2019
Глава Минприроды РФ анонсировал изменения в законодательстве об охотничьих хозяйствах
Фото: kremlin.ru

В России в ближайшее время ждут большие изменения законодательство об охотничьих хозяйствах. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин.

«В ближайшее время будут приняты законы, которые позволят и иностранным охотникам в том числе приезжать на территорию России и чувствовать себя не хуже, чем в Европе», — рассказал министр во время визита в Кабардино-Балкарию.

Он отметил, что в отрасли также ожидаются изменения в нормативно-правовых актах, передает «РИА Новости».

Ранее в Госдуме РФ предложили использовать луки как отдельный вид охотничьего оружия.

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