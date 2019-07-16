В Госдуме предложили использовать луки как отдельный вид охотничьего оружия

В России луки могут отнести в отдельный вид охотничьего оружия. Соответствующий законопроект рассмотрит профильный комитет Госдумы РФ во вторник, 16 июля.

В настоящее время использование луков ограничивается спортивной сферой. При этом в качестве метательного оружия официально зарегистрировано несколько десятков спортивных арбалетов.

Авторы инициативы надеются, что расширение законной сферы использования луков позволит снизить риски социального и криминального характера. Новым видом охотничьего оружия будут считаться только луки как стрелковое метательное оружие, передает «Парламентская газета».

Право приобретения охотничьих луков планируется предоставить гражданам, имеющим охотничьи билеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Напомним, с 15 июля МФЦ Татарстана начали выдавать разрешения на летнюю охоту.