В больницы Уфы с начала года из-за укусов клещей обратились более 600 человек

В медицинские организации Уфы по поводу укусов клещей обратились в этом году уже обратились более 600 человек. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

По состоянию на 18 июля, в больницы Уфы по поводу присасывания клещей обратились 646 человек, в том числе 222 ребенка (в 2018 году — 834, детей — 342).

При этом случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. За аналогичный период 2018 года было зафиксировано два случая.

Также за первое полугодие 2019 года в Уфе зарегистрировано 9 случаев заболевания клещевым боррелиозом, детей среди заболевших нет, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.



Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике укусов клещей и заражения клещевым энцефалитом.

