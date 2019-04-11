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Роспотребнадзор дал советы по профилактике укусов клещей

10:43, 11.04.2019
Роспотребнадзор дал советы по профилактике укусов клещей
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике укусов клещей и заражения клещевым энцефалитом.

Так, необходимо носить одежду, которая не позволит насекомым добраться до кожи человека, обрабатывать открытые участки тела специальными репеллентами, а также сделать профилактические прививки против клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что каждый человек, находясь на природе, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а найденных клещей снимать в травмпункте.

Ранее в России стартовал сезон активности клещей. Во всех регионах страны ведомством организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей. Обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Общество
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