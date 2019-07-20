Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии после трепанации черепа

Менеджер российского боксера Максима Дадашева Эгис Климас рассказал о состоянии спортсмена после проведенной трепанации черепа.

«Макс перенес операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии» — приводит слова Климаса ТАСС.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в США с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок. После боя Дадашеву стало плохо, его в критическом состоянии доставили в больницу.

Ранее другой российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.

