Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев завершил спортивную карьеру.

39-летний боксер выложил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором признался, что планирует «сконцентрироваться на своей большой семье», уделив внимание родным и близким.

«Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи», — написал Лебедев.

В активе российского боксера 32 победы и 2 поражения. Последний бой он провел в ноябре 2018 года, победив в Монако американца Майка Уилсона.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет еще один бой до конца 2019 года. При этом он отмечал, что планирует завершить карьеру из-за возраста и травм.

