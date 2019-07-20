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В Москве пройдет премьерный показ фрагмента сериала «Зулейха открывает глаза»

10:28, 20.07.2019
В Москве пройдет премьерный показ фрагмента сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Сегодня в Москве состоится премьерный показ фрагмента сериала «Зулейха открывает глаза».

Кинопоказ пройдет сегодня вечером в рамках ежегодного всероссийского литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения» на площадке летнего кинотеатра «КАРО Эрмитаж». Также будет организована встреча с создателями и актерами картины, сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Напомним, ранее кинокомпания «Русское», которая снимала сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной, представила первый постер драмы. Съемки сериала проходили в том числе в Татарстане. Главную роль исполняет Чулпан Хаматова.

ОбществоКультура Татарстан
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