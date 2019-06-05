Представлен первый постер сериала «Зулейха открывает глаза»

Кинокомпания «Русское», которая снимала сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману казанской писательницы Гузель Яхиной, представила первый постер драмы.



Ранее телеканал «Россия 1» опубликовал первый трейлер сериала.

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

Съемки сериала проходили в том числе в Татарстане. Главную роль исполняет Чулпан Хаматова.