Жителя Башкирии подозревают в поджоге дома многодетной знакомой из-за ревности

В Белорецке 37-летняя женщина с тремя детьми чуть не погибла из-за своего сожителя.

Ночью мужчина позвонил своей знакомой, хозяйке дома, ранее женщина выгнала его. Брать телефон она не стала. Спустя время очевидцы увидели, что горит дом. Хозяйку разбудили, разбив окно, она вместе с детьми успела выбежать на улицу. Позже было установлено, что причиной пожара стал поджог. Сотрудники полиции задержали 34-летнего молодого человека, бывшего сожителя многодетной матери. Он признался, что совершил преступление из-за ревности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ.

Напомним, ранее следователи задержали в башкирском городе Давлеканово подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла женщина с двумя детьми.

