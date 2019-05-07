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При пожаре в Башкирии погибли женщина и двое детей

05:58, 07.05.2019
При пожаре в Башкирии погибли женщина и двое детей
Фото: 02.mchs.gov.ru

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Давлекановском районе Башкирии.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 мая. В тушении огня участвовали 7 пожарных и 3 единицы техники, бригады медиков и полиции. Пламя было ликвидировано примерно за час, рассказали в региональном ГУ МЧС.

На месте происшествия обнаружены тела женщины, а также двоих детей. Все они погибли на месте.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причину пожара.

Напомним, ранее из-за пожара в многоэтажном доме в Уфе эвакуировали 200 человек.

Происшествия Башкортостан
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