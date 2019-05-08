В Башкирии задержан подозреваемый в поджоге дома, в котором погибли женщина с детьми
Следователи задержали в башкирском городе Давлеканово подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла женщина с двумя детьми.
Эксперты, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что строение оказалось подожжено. Позже в ходе проверки круга общения погибшей была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина.
Причиной данного поступка является обида на потерпевшую за то, что она не открыла ему дверь. Злоумышленник в ответ поджег дом и скрылся, уточнили в СУ СКР по Башкирии.
В скором времени будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что Следком расследует гибель семи туристов на Алтае.Общество Башкортостан
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