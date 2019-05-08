В Башкирии задержан подозреваемый в поджоге дома, в котором погибли женщина с детьми

Следователи задержали в башкирском городе Давлеканово подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла женщина с двумя детьми.

Эксперты, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что строение оказалось подожжено. Позже в ходе проверки круга общения погибшей была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина.

Причиной данного поступка является обида на потерпевшую за то, что она не открыла ему дверь. Злоумышленник в ответ поджег дом и скрылся, уточнили в СУ СКР по Башкирии.

В скором времени будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Следком расследует гибель семи туристов на Алтае.