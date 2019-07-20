Работодатели Татарстана получат более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов

В Татарстане работодатели, которые взяли к себе на работу инвалидов по направлению госучреждений, могут получить субсидии на возмещение части затрат на оплату их труда.

Такое нововведение появилось в 2019 году. Субсидия на возмещение затрат работодателю составляет один минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В рамках названной программы с начала года уже трудоустроили 63 инвалида. В этом году на выплату субсидий из республиканского бюджета направили 9,6 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее Минтруд Татарстана отчитался о сокращении числа безработных в большинстве моногородов республики.

