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Работодатели Татарстана получат более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов

09:25, 20.07.2019
Работодатели Татарстана получат более 9 млн рублей на оплату труда инвалидов
Фото: pixabay.com

В Татарстане работодатели, которые взяли к себе на работу инвалидов по направлению госучреждений, могут получить субсидии на возмещение части затрат на оплату их труда.

Такое нововведение появилось в 2019 году. Субсидия на возмещение затрат работодателю составляет один минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В рамках названной программы с начала года уже трудоустроили 63 инвалида. В этом году на выплату субсидий из республиканского бюджета направили 9,6 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее Минтруд Татарстана отчитался о сокращении числа безработных в большинстве моногородов республики.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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