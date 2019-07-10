Минтруд Татарстана отчитался о сокращении числа безработных в большинстве моногородов республики

В Зеленодольске насчитываются 376 официально зарегистрированных безработных, что на 74 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату.

Кроме того, на этой неделе сократилось число безработных в Набережных Челнах, Менделеевске, Нижнекамске. По данным на 9 июля на учете в центрах занятости числятся 1 105, 51 и 899 безработных соответственно. При этом в Елабуге наблюдается увеличение числа безработных, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Напомним, ранее депутат Госдумы Альфия Когогина обратилась к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с вопросом о мониторинге ситуации с нацпроектами в моногородах. Она считает действующую систему недостаточной.

