Политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал высказывания Радия Хабирова в адрес Татарстана

В интервью «Реальному времени» политолог и политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал «шпильки» от врио Башкирии Радия Хабирова в адрес Татарстана.

Например, речь идет о высказываниях «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ», «чтоб мэр Казани рыдал» и некоторых других.

— Я считаю, что это ошибка, мне это не очень нравится. Хотя какому-то количеству жителей региона это, очевидно, придется по вкусу. Но поскольку люди в целом пока относятся к нему позитивно, то есть с надеждой, эти выражения, даже если они кому-то не понравятся, не столь важны для того, чтоб изменить свое отношение к нему. Поэтому он может позволить себе такие вещи, — считает Галлямов.

Подробнее — в интервью «Реального времени».

