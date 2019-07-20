Владимир Чагин объяснил успех «КАМАЗ-мастер»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал победу в ралли «Шелковый путь».

Чагин подчеркнул, что решающую роль сыграл опыт членов команды. «Сказался опыт нашей команды «КАМАЗ-мастер», нашей школы: мы постоянно были в лидирующей тройке, а уже незадолго до финиша прочно удерживали первые позиции», — цитирует Чагина ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с поздравлениями по случаю победы в международном ралли-рейде «Шелковый путь». Телеграмма адресована генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину, руководителю команды «КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину, всем членам команды «КАМАЗ-мастер». 16 июля они выиграли ралли «Шелковый путь», заняв весь пьедестал почета.

