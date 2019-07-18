Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с поздравлениями по случаю победы в международном ралли-рейде «Шелковый путь». Телеграмма адресована генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину, руководителю команды «КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину, всем членам команды «КАМАЗ-мастер».

— Поздравляю экипаж Антона Шибалова и всю вашу команду с блестящей победой на международном ралли-рейде «Шелковый путь»! Вы не перестаете удивлять и восхищать нас все новыми победами и достижениями, и вот вновь все места на пьедестале почета принадлежат камазовцам, все четыре экипажа в ТОП-5, так держать! — говорится в тексте телеграммы. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram поздравление в адрес российской команды гонщиков «КАМАЗ-мастер». Позавчера они выиграли ралли «Шелковый путь», заняв весь пьедестал почета.

