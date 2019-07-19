Путин оценил возможность отравления Скрипаля спецслужбами Британии

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы», — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Президент РФ отметил, что Скрипаль фактически находится в руках британцев, поэтому они могут делать с ним, что захотят.

Владимир Путин также добавил, что не знает, где в настоящее время находится Скрипаль.

«Он же шпион, он все время прячется», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, что в марте прошлого года в британском городе Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британия обвинила в этом Россию, не представив доказательств.

В июле этого года в лондонской мусорке нашли секретные документы по «делу Скрипалей».

