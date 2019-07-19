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Управляющий «Савиново» выставил на торги право требования к «Гранд Строю»

16:38, 19.07.2019
Управляющий «Савиново» выставил на торги право требования к «Гранд Строю»
Фото: dvery-kazani.ru

Конкурсный управляющий ООО «Савиново» (управляло одноименным торговым комплексом) Игорь Жалдак выставил на торги право требования (дебиторская задолженность) к ООО «Гранд Строй».

Номинальная стоимость — 77 562 012,13 рубля. При этом начальная цена на торги заявляется в размере 48 138 426,40 рубля. Заявки принимаются до 5 октября. Объявление о проведении торгов размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, ранее управляющий «ФОНа» требовал признать недействительной сделку с «Савиново» и «Гранд Строем».

ЭкономикаОбщество Татарстан
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