ЦБ: смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

Фото: Арсений Губаев

Банк России считает, что смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки облегчит компаниям проведение платежей. Это решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, сообщает «Интерфакс».

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения мера была продлена сразу на год, до 30 апреля 2025 года. Часть требований при продлении была смягчена, но основные пороги — зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема — тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Стоит подчеркнуть, что сегодня правительство смягчило требования по продаже валютной выручки. Теперь экспортеры обязаны зачислять на счета в России не 80%, а 60%. Мера будет действовать до конца апреля следующего года.

Разиль Самигуллин