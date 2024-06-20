Банк России опубликовал официальный курс валют на 21 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 21 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня поднялась на 0,35 рубля, доллар подорожал в цене на 2,79 рубля, евро вырос в цене на 2,36 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,52 рубля;
- доллар — 85,42 рубля;
- евро — 91,45 рубля.
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