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Банк России опубликовал официальный курс валют на 21 июня

18:04, 20.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 21 июня
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 21 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня поднялась на 0,35 рубля, доллар подорожал в цене на 2,79 рубля, евро вырос в цене на 2,36 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,52 рубля;
  • доллар — 85,42 рубля;
  • евро — 91,45 рубля.

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