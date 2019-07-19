В Татарстане потребовались дополнительные выездные бригады для паллиативной помощи детям

Фото: Инна Серова

Цель обеспечить выездную патронажную службу паллиативной медицинской помощи детям из расчета 1 выездная бригада на 20 тыс. сельского населения или 50 тыс. городского с целью 100-процентного охвата нуждающихся пациентов поставили участники сегодняшнего заседания республиканского Общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Здоровое будущее».



— Паллиативная помощь без автомобиля — ничто, — подчеркнул глава Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

В настоящее время в татарстанских медицинских учреждениях имеется всего 40 детских коек паллиативного профиля. Из них 17 — это койки в казанском детском хосписе, существующем на бюджетные деньги и частные пожертвования. Еще 13 койками располагает ДРКБ и 10 — специализированный Республиканский дом ребенка.

А Камский детский медицинский центр в Челнах располагает лишь автомобилем и специалистами для оказания помощи на дому. При этом, отметили участники заседания, именно в этом регионе часто поступают жалобы на качество паллиативной помощи.

Ранее «Реальное время» писало о недостаточности финансирования паллиативной помощи детям в РТ.