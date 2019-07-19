На паллиативную помощь одному ребенку в РТ необходимо не менее 4 тысяч рублей в сутки
В Татарстане паллиативную помощь детям оказывают 10 врачей и 23 медработника, сообщила замглавврача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек на заседании республиканского Общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Здоровое будущее».
— Города этим видом помощи охвачены, помощи нет в районах республики, — обозначила она болевую точку.
По словам Светланы Сенек, онкобольных среди всех детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, в республике всего 8%. Остальные — пациенты других профилей, в частности неврологического.
Сенек посетовала, что всего 8 детей в РТ получают паллиативную помощь на дому — остальные в стационарах.
Глава фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов обратил внимание на недостаточное финансирование паллиативной помощи детям. Он назвал сумму, которая ежедневно затрачивается на одного пациента в хосписе фонда — более 4 тыс. рублей, как реально необходимую для этих целей.
Всего в Татарстане нуждаются в паллиативной помощи более трех тысяч человек.ОбществоМедицинаБизнесУслуги Татарстан
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