На паллиативную помощь одному ребенку в РТ необходимо не менее 4 тысяч рублей в сутки

Фото: Инна Серова

В Татарстане паллиативную помощь детям оказывают 10 врачей и 23 медработника, сообщила замглавврача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек на заседании республиканского Общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Здоровое будущее».

— Города этим видом помощи охвачены, помощи нет в районах республики, — обозначила она болевую точку.

По словам Светланы Сенек, онкобольных среди всех детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, в республике всего 8%. Остальные — пациенты других профилей, в частности неврологического.

Сенек посетовала, что всего 8 детей в РТ получают паллиативную помощь на дому — остальные в стационарах.

Глава фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов обратил внимание на недостаточное финансирование паллиативной помощи детям. Он назвал сумму, которая ежедневно затрачивается на одного пациента в хосписе фонда — более 4 тыс. рублей, как реально необходимую для этих целей.

Всего в Татарстане нуждаются в паллиативной помощи более трех тысяч человек.