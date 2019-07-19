«Евростиль» построит в Нижнекамске школу за 616 млн рублей
Возведением новой школы в Нижнекамске займется ООО «Евростиль». Компания предложила выполнить работы за 615,9 млн рублей и стала победителем соответствующего тендера.
Итоги электронного аукциона ГИСУ РТ подвело 18 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.
Напомним, что начальная стоимость контракта составляла 619 млн рублей. Согласно техзаданию предполагается строительство школы на 800 учащихся. Объект должен быть сдан уже к концу этого года.НедвижимостьОбществоОбразование Татарстан
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