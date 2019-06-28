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ГИСУ РТ ищет исполнителя, которому предстоит до конца года построить в Нижнекамске школу на 800 учащихся

09:20, 28.06.2019
ГИСУ РТ ищет исполнителя, которому предстоит до конца года построить в Нижнекамске школу на 800 учащихся
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИСУ РТ разместило заявку на строительство школы на 800 учащихся в Нижнекамске, максимальная цена контракта — 619 023 255,12 рубля. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе — 15 июля. Согласно размещенным документам, исполнителю предстоит завершить строительство объекта уже к 31 декабря 2019 года. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на ул. Назиба Жиганова построят школу за 295,4 млн рублей.

ЭкономикаОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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