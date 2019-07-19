Минприроды разрешит строительство в лесах

Минприроды готовится внести в Госдуму законопроект, позволяющий возводить в лесах «объекты капитального строительства». Но в документе оговаривается, что речь идет об объектах отдыха и туризма.

Министерство уже разработало поправки в Лесной и Градостроительный кодексы. Документ разрешает в целях рекреации строить на лесных участках объекты туриндустрии и спорта, детские и спортивные лагеря, а также «иные объекты капитального строительства и некапитальные строения, необходимые для осуществления рекреационной деятельности», пишет «Коммерсант».

Общественники опасаются, что подобные изменения позволят строить в лесах коттеджи под видом разрешенных законом объектов.

В министерстве считают, что эта инициатива стимулирует развитие внутреннего туризма в регионах.