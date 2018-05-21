Казанские дольщики на митинге потребовали достройки домов

Фото: предоставлено участниками митинга

Обманутые дольщики Татарстана провели митинг в сквере Тинчурина, требуя достройки своих домов. На акцию протеста пришли представители большинства проблемных строек республики. В частности это ЖК «МЧС», «Молодежный», «Миллениум Сити», «Симфония», «Золотая середина», Достоевского, 57, Заслонова, 38-42, микрорайоны 65/03, 65/06 и 65/10 (Набережные Челны), ЖК «Яшьлек» (д. Куюки, Пестречинский район).

— В нашем регионе числится 26 проблемных объектов. Два объекта в дорожную карту не включены. Застройщики либо уже находятся в процедуре банкротства, либо дела находятся в суде. Дорожные карты не исполняются. На сегодня сдан только один (первый) дом ЖК «МЧС» и тот только в жилой части. Работы ведутся еще на шести объектах. Но строительство ведется исключительно только за счет дополнительно собранных с дольщиков средств (выкуп нежилого имущества, дополнительные взносы), — сетуют участники митинга.

Дольщики пожаловались, что исполкомы городов и районов не исполняют свои обязанности, а их поставили в очередь на достройку по степени готовности домов. «Создаются фонды помощи обманутым. В июне 2017 г. один, потом в марте 2018г. другой, а по факту из учредительных документов первого фонда помощи впоследствии исключены обманутые дольщики, а последний создан лишь на бумаге», — пишут митингующие в резолюции митинга. Многих интересует, почему федеральные земли, переданные республике на завершение долгостроев, не используются по назначению.

«В дорожной карте прописано, что с дольщиками проводятся встречи, причем «два раза в неделю», работы будут вестись «за счет взыскания застройщиком дебиторской задолженности с участников долевого строительства» или «заключение соглашения о намерении по взаимодействию сторон для завершения строительства». А что на самом деле? Встреч нет! Обманутых дольщиков вынуждают соглашаться на софинансирование строительства домов, на обещания подставить «плечо» в виде компенсационных земель для подрядчика/инвестора. Но обещания так и остаются обещаниями. А средств собранных с дольщиков не достаточно для завершения строительства, и в результате стройки останавливаются» — возмущаются митингующие.

Переживают и те дольщики, чьи квартиры оказались на этажах, подлежащих сносу, в ЖК «Золотая середина», так как застройщик нарушил проектную документацию: «Что будет с этими дольщиками? Как их права на квартиры будут учтены? Дома, которые находятся в процедуре наблюдения или банкротства, склоняют к созданию ЖСК. И все бы ничего, если бы за этим не стояли большие доплаты!» — в последнем случае речь, судя по всему, о домах в ЖК «Симфония».

«Мы вынуждены выходить на митинги, пикеты с тем, чтобы привлечь внимание к нашей беде!» — пишут дольщики, обращаясь к президенту Татарстана и просят «реальной помощи».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в ЖК «Яшьлек» меняют инвестора — прежний застройщик «Стройком» передает долгострои московской компании, которая обязуется достроить дома до конца этого года.