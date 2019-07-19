В Казани чаще всего детей называют Каримом и Тимуром

За прошедшую неделю в Казани родились 222 мальчиков и 203 девочки. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самыми популярными среди детских имен стали Карим, Тимур, Малика, Асель, Арина, Самира и Ясмина. Наиболее редкие имена — Тимофей, Ольга, Тамира, Владелина, Мира, Оливия, Алихан, Иллария, Мустафа, Натан.

Также за этот период было зарегистрировано 298 пар.

Напомним, самым популярным мужским именем для новорожденных в России стал Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах страны. Среди женских имен на первом месте оказалась София — 21 регион.

Также в начале июля в Татарстане родился Добрыня Никитич.