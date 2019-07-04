В Татарстане родился Добрыня Никитич

В городе Нижнекамске в Татарстане родился малыш, названный в честь русского богатыря.

Мальчик получил имя Добрыня, вместе с отчеством получается Добрыня Никитич. Среди других необычных имен, которые нижнекамцы дали своим малышам, — Хава, Аурелия, Аполлинария, Евангелина и Тея.

Наиболее популярными именами для новорожденных стали Тимур, Амир, Матвей, Милана, Алиса, София и другие, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе администрации Нижнекамского района Татарстана.

При этом в список наиболее редко даваемых имен попали некогда популярные Владимир, Олег, Айрат, Надежда, Наталья и другие.

Напомним, самыми популярными именами для новорожденных в России стали Артем и София.