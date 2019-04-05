Самыми популярными именами для новорожденных в России стали Артем и София
Аналитики подготовили рейтинг самых популярных мужских и женских имен в России для новорожденных. Данные составлены на основе официальной статистики региональных органов ЗАГС.
Самое популярное мужское имя в стране — Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах страны. Далее следуют Александр (10 регионов). В рейтинг также вошли Максим и Роман.
Среди женских имен на первом месте оказалась София (21 регион). На втором месте — Анастасия (10 регионов). Замыкает тройку имя Виктория (9 регионов). Среди других популярных имен — Арина, Ксения и Аделина, передает RT.
При составлении списка были использованы данные по 53 регионам стран за последние годы.
Напомним, ранее ЗАГС Казани назвал самые необычные имена 2018 года.Общество
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