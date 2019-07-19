В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за технической неисправности
Лайнер Boeing-737 российской авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в пятницу утром, 19 июля.
Самолет следовал по маршруту из Самары в Сургут. Приземление произошло в штатном режиме, всем желающим пассажирам предоставили гостиницу.
Воздушное судно село на запасной аэродром воздушной гавани. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данному факту надзорное ведомство проведет проверку.
Вылет рейса в Сургут запланирован в ближайшее время. На борту находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.
Напомним, сегодня в Шереметьево самолет прекратил взлет, пострадали восемь человек.
ПроисшествияБизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым