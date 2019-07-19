В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за технической неисправности

Лайнер Boeing-737 российской авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» в пятницу утром, 19 июля.



Самолет следовал по маршруту из Самары в Сургут. Приземление произошло в штатном режиме, всем желающим пассажирам предоставили гостиницу.

Воздушное судно село на запасной аэродром воздушной гавани. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данному факту надзорное ведомство проведет проверку.

Вылет рейса в Сургут запланирован в ближайшее время. На борту находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Шереметьево самолет прекратил взлет, пострадали восемь человек.