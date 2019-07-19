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В крымском лагере, где отравились дети из Татарстана, заменен весь персонал

08:46, 19.07.2019
В крымском лагере, где отравились дети из Татарстана, заменен весь персонал
Фото: evolutionsport.ru

В детском лагере «Лучистый» в Крыму после массового отравления полностью заменен весь персонал и согласовано обновленное меню.

Управляющая компания санатория обязана срочно устранить все выявленные нарушения и замечания в части питания.

По словам главы Минмолодежи Татарстана Дамира Фаттахова, только одну девочку родители лично забрали из больницы, остальные дети, по согласованию с родителями, продолжат отдых в лагере.

«Любой родитель может, безусловно, забрать своего ребенка из лагеря, но необходимости такой нет. Все дети могут спокойно продолжить отдыхать в лагере. Мы усилим контроль над качеством услуг в этом лагере и в других, где отдыхают дети из Татарстана», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Напомним, в настоящее время в больницах с признаками отравления находятся 57 человек. «Реальное время» опубликовало материал об отравлении детей из Татарстана, которые находились на отдыхе в Крыму.

Общество Татарстан
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