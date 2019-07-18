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Путин посетит завтра Магнитогорск и Иркутск

15:19, 18.07.2019
Путин посетит завтра Магнитогорск и Иркутск
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин встретится завтра в Магнитогорске с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером и проведет совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутске.

Глава государства 19 июля в Магнитогорске примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5, сообщает пресс-служба Кремля.

В Иркутской области Путин осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Напомним, что в июне — июле в Иркутской области прошли паводки, в результате которых погибли 25 человек.

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