Галимова: мы не услышали ответа по строительству новой дороги Москва — Казань

Власти Татарстана не услышали ясного ответа по поводу строительства новой дороги Москва — Казань. Об этом сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент [Татарстана Рустам Минниханов] тоже говорил о необходимости развести потоки, грузовые перевозки экономически выгоднее на другой дороге, где будет свободнее», — отметила она.

Галимова добавила, что республиканские власти выступают за то, чтобы платная трасса появилась.

Напомним, ранее в Минтрансе заявили, что строительство трассы платной автодороги Москва — Казань целесообразнее реконструкции М-7 «Волга».

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что трасса М-7 содержит участки, которые нуждаются в реконструкции. Такие выводы он сделал после того, как лично проехал по дороге из Москвы в Тольятти.