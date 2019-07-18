НАПКА: около 58 млн россиян имеют хотя бы один кредит

Порядка 58 млн жителей России выплачивают хотя бы один кредит. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, кредит является обычным финансовым инструментом и «не есть хорошо или плохо».

«На сегодня в России около 55-58 млн заемщиков с действующими кредитами. Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 млн граждан, то нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого», — цитирует Мехтиева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что четверть россиян вынуждены брать кредиты для поддержания привычного уровня жизни.