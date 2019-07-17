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Четверть россиян вынуждены брать кредиты для поддержания привычного уровня жизни

14:50, 17.07.2019
Четверть россиян вынуждены брать кредиты для поддержания привычного уровня жизни
Фото: pixabay.com

Четверть российских заемщиков берет кредиты, чтобы поддержать привычный уровень жизни.

Об этом рассказал президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «Сейчас мы наблюдаем активный рост потребительского кредитования — годовой прирост превышает 20%", — высказал Мехтиев. Ситуация вызвана множеством факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания прошлого образа жизни. 25% клиентов банка вынуждены брать кредиты именно для недопущения ухудшения уровня жизни, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Экономика
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