Четверть россиян вынуждены брать кредиты для поддержания привычного уровня жизни

Четверть российских заемщиков берет кредиты, чтобы поддержать привычный уровень жизни.

Об этом рассказал президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «Сейчас мы наблюдаем активный рост потребительского кредитования — годовой прирост превышает 20%", — высказал Мехтиев. Ситуация вызвана множеством факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания прошлого образа жизни. 25% клиентов банка вынуждены брать кредиты именно для недопущения ухудшения уровня жизни, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

