В Нижнекамске на разработку новой системы общественного транспорта готовы потратить 8,1 млн рублей
Исполнительный комитет Нижнекамского района разместил закупку на «выполнение научно-исследовательской работы «Построение эффективной системы работы городского пассажирского транспорта общего пользования города Нижнекамска, с учетом муниципальных маршрутов Нижнекамского района».
Максимальная цена контракта — 8,1 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Нижнекамского района. Среди задач — изучение пассажиропотока на маршрутах, проведение соцопроса, чтобы понять транспортные потребности, обработка данных, анализ маршрутной сети, формирование предложений по созданию новой системы, подготовка плана внедрения новой маршрутной сети. Исполнитель должен оказать услуги до 1 февраля 2020 года.
Отдельно описано существующее положение: «Маршрутная сеть городского и вахтового транспорта сформирована неудобными маршрутами. Маршруты движения на многих участках улично-дорожной сети повторяют друг друга». Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.ЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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