Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, начиная с 21 июля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова уточнила, что текст заявления о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня, передает «РИА Новости».



Представитель России в группе Борис Грызлов отметил, что вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали главными темами переговоров группы. По его словам, эта встреча стала одной из самых результативных, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в начале июля в селе Коминтерново Донецкой области под обстрел попала съемочная группа телеканала «Звезда».

