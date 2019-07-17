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Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе

22:56, 17.07.2019
Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе
Фото: pixabay.com

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, начиная с 21 июля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова уточнила, что текст заявления о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня, передает «РИА Новости».

Представитель России в группе Борис Грызлов отметил, что вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали главными темами переговоров группы. По его словам, эта встреча стала одной из самых результативных, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в начале июля в селе Коминтерново Донецкой области под обстрел попала съемочная группа телеканала «Звезда».

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