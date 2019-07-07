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Происшествия

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

14:16, 07.07.2019
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе
Фото: pixabay.com

В селе Коминтерново Донецкой области попала под обстрел съемочная группа телеканала «Звезда».

Журналисты работали на площади у Дворца культуры, когда украинские военные нанесли миномётный удар по району, сообщается на сайте телеканала.

По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого 2 июля под обстрел в Донбассе попала съемочная группа ВГТРК.

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины с одной стороны и формированиями повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых ДНР и ЛНР — Донецкой и Луганской Народных Республик) — с другой.

Происшествия
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