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В Татарстане насчитывается 190 тысяч взыскиваемых приставами долгов по кредитам

16:48, 14.07.2019
В Татарстане насчитывается 190 тысяч взыскиваемых приставами долгов по кредитам
Фото: pixabay.com

Больше всего долгов по кредитам, взыскиваемых приставами, приходится на жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, на начало лета текущего года в ПФО зафиксировано 1,18 млн исполнительных производств или 20% от всех по России. Сумма долгов — 234 млрд рублей.

Жители Татарстана накопили 190 тысяч долгов по кредитам и займам на 30 млрд рублей.

В первую тройку по числу кредитных должников в России попали Краснодарский край (292 тысяч производств почти на 80 млрд рублей), Башкирия (240 тысяч производств на 40 млрд рублей) и Красноярский край (с 214 тысяч производств на 39 млрд рублей), передает ТАСС.

Отмечается, что ФССП впервые представила географию взыскания приставами долгов граждан перед кредитными организациями.

Напомним, ранее Татарстан вошел в десятку регионов России с самыми высокими доходами населения.

ЭкономикаФинансы БашкортостанТатарстан
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