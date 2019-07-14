В Татарстане насчитывается 190 тысяч взыскиваемых приставами долгов по кредитам

Больше всего долгов по кредитам, взыскиваемых приставами, приходится на жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, на начало лета текущего года в ПФО зафиксировано 1,18 млн исполнительных производств или 20% от всех по России. Сумма долгов — 234 млрд рублей.

Жители Татарстана накопили 190 тысяч долгов по кредитам и займам на 30 млрд рублей.

В первую тройку по числу кредитных должников в России попали Краснодарский край (292 тысяч производств почти на 80 млрд рублей), Башкирия (240 тысяч производств на 40 млрд рублей) и Красноярский край (с 214 тысяч производств на 39 млрд рублей), передает ТАСС.

Отмечается, что ФССП впервые представила географию взыскания приставами долгов граждан перед кредитными организациями.

Напомним, ранее Татарстан вошел в десятку регионов России с самыми высокими доходами населения.