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Госдума РФ приняла закон о единой системе обращения с опасными отходами

20:44, 17.07.2019
Госдума РФ приняла закон о единой системе обращения с опасными отходами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральные законы «об отходах производства и потребления» и «о государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»».

Данные изменения предусматривают соблюдение единой схемы по обращению с отходами I и II классов опасности. «Росатом» наделили полномочиями по организации и управлению системой в сфере обращения с такими отходами.

Согласно документу, юридические лица или ИП, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, смогут либо обрабатывать и утилизировать их сами при наличии лицензии, или передавать федеральному оператору, передает RNS.

Напомним, что в первом чтении законопроект был принят в конце прошлого месяца.

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