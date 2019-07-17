Госдума РФ приняла закон о единой системе обращения с опасными отходами

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральные законы «об отходах производства и потребления» и «о государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»».

Данные изменения предусматривают соблюдение единой схемы по обращению с отходами I и II классов опасности. «Росатом» наделили полномочиями по организации и управлению системой в сфере обращения с такими отходами.



Согласно документу, юридические лица или ИП, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, смогут либо обрабатывать и утилизировать их сами при наличии лицензии, или передавать федеральному оператору, передает RNS.



Напомним, что в первом чтении законопроект был принят в конце прошлого месяца.