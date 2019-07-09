СМИ: число сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, увеличилось до 15

Количество сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло с семи до 15. Это бойцы спецподразделений «Альфа».

По делу было проведено более 15 обысков — примерно по числу фигурантов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сумма, изъятая у обвиняемых и подозреваемых, исчисляется сотнями миллионов рублей.

Напомним, Московский гарнизонный военный суд выбрал меру пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Пятеро были отправлены в СИЗО, еще двое — под домашний арест.

Речь идет об инсценированном обыске банка. В это время предприниматель принес 136 млн рублей, чтобы внести их на счет. Члены группы заявили, что вынуждены забрать деньги, поскольку подозревают их незаконное происхождение. СМИ сообщили, что силовики похитили деньги из банка «Металлург», подконтрольного выходцу из ГРУ Юрию Карасеву.