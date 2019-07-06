СМИ : сотрудников ФСБ подозревают в нападении на банк выходца из ГРУ
Сотрудники спецподразделений ФСБ России и управления «К»ведомства, которые были арестованы по делу о разбое в Москве, похитили деньги из банка «Металлург», подконтрольного выходцу из ГРУ Юрию Карасеву.
Инцидент произошел 10 июня 2018 года. Банк, на который был совершен налет, занимает 401-е место по размеру активов, пишет РБК.
Издания отмечает, что среди арестованных сотрудников ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин.
Напомним, что вчера Московский гарнизонный военный суд выбрал меру пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Пятеро были отправлены в СИЗО, еще двое — под домашний арест.
Речь идет об инсценированном обыске банка. В это время предприниматель принес 136 млн рублей, чтобы внести их на счет. Члены группы заявили, что вынуждены забрать деньги, поскольку подозревают их незаконное происхождение.Происшествия
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