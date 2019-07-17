Минмолодежи Татарстана рассказал о возможной причине отравления детей в Крыму

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха проводит служебную проверку по факту массового отравления татарстанских детей в лагере «Лучистый» в Крыму.

Ситуация находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Проводится служебная проверка обстоятельств произошедшего. Предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере исключено, на данный момент предположительная причина отравления — салат. Лагерь был выбран для организации отдыха детей из Татарстана по результатам тендера, который провели в конце 2018 года, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

Напомним, ночью стало известно об отравлении детей в Крыму, известно об отравлении 47 детей из Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».