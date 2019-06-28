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Промышленность

Минниханов открыл в «Алабуге» завод компании «Август»

12:17, 28.06.2019
Минниханов открыл в «Алабуге» завод компании «Август»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске нового предприятия «Август-Алабуга» на территории ОЭЗ «Алабуга». Завод будет производить пестициды.

«Производство рассчитано на импортозамещение, на экспортный потенциал. Средства защиты растений — это один из серьезнейших элементов для того, чтобы наш агропромышленный комплекс был успешным», — приводит слова Минниханов пресс-служба президента РТ.

Руководитель республики подчеркнул, что в предприятие уже вложено более 4,5 млрд рублей.

Минниханов также поблагодарил генерального директора компании «Август» Александра Ускова за решение организовать в Татарстане еще одно современное производство.

«Август-Алабуга» должен выпускать 50 млн литров жидких пестицидов ежегодно. Завод стал вторым крупным инвестпроектом компании в Татарстане. В 2017 году запущено сельхозпредприятие «Август-Муслюм».

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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