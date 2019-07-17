В Татарстане объявили тендеры на ремонт и строительство дорог на 407,5 млн рублей

«Главтатдортранс» разместил несколько закупок на ремонт и строительство дорог в Татарстане. Максимальная стоимость всех закупок — 407 548 992 рубля.

Так, до 15 октября 2020 года нужно построить дорогу Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда в Аксубаевском районе. Протяженность участка — 3,963 км, максимальная цена контракта — 72 217 678 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

До 28 октября 2019 года в Татарстане предстоит отремонтировать 4,2 км дорог общего пользования. Источник финансирования — бюджет республики, максимальная цена контракта — 66 054 60 рублей. Речь идет о ремонте подъездных дорог к нескольким КФХ, садовому товариществу, ремонте дорог в селе Нижний Тимерлек в Рыбно-Слободском районе, а также о ремонте деформационных швов дороги «Казань — Оренбург» — «Казань — Боровое Матюшино».

До 15 октября 2020 года планируется провести капитальный ремонт 4,4 км дороги Кичуй — Кузьминовка в Лениногорском районе. Максимальная цена контракта — 128 088 827 рублей.

До 15 сентября 2020 года нужно завершить капитальный ремонт дороги Джалиль — Сарманово (4,9 км) в Сармановском районе. Максимальная цена контракта — 141 188 427 рублей.

Напомним, ранее «Главтатдортранс» разместил закупку на ремонт дорог общего пользования в Елабужском районе Татарстана.

