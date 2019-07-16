В Елабужском районе отремонтируют дороги на 52,3 млн рублей

«Главтатдортранс» разместил закупку на ремонт дорог общего пользования в Елабужском районе Татарстана.

Максимальная цена контракта — 52 млн 337 тысяч 451 рубль. Источник финансирования — бюджет Татарстана и бюджет Елабужского района. Срок выполнения работ — 10 октября 2019 года. Подрядчику предстоят «работы, направляемые на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, на 2019 год в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан», а также выполнить устройство тротуара с системой дождевой канализации на ул. Чапаева в Елабуге. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.