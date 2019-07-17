Роспотребнадзор: 90% онкологических заболеваний вызвано курением

Курение табака вызывает около 90% онкологических заболеваний и приводит к хроническому бронхиту, эмфиземе и коронарной болезни. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что в табачных изделиях содержится около 4 тысяч химических соединений, а в табачном дыме — 5 тысяч. Большинство из них являются известными или предполагаемыми канцерогенами, вызывающими рак.

От одной сигареты курильщик получает 3 мг никотина, при этом смертельной дозой для взрослого человека является 60 мг. Курение плохо отражается на состоянии зубов, повышается риск возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, мозгового инсульта.

«У женщин поражаются вены, развиваются варикоз и тромбозы. 50% обследованных мужчин в той или иной степени страдают импотенцией», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что при выкуривании 20 сигарет в день за год курильщик получает дозу облучения, соответствующую дозе от 200 рентгеновских снимков.

Специалисты ведомства подчеркивают, что те, кто бросил курить в возрасте 30—35 лет, имеют продолжительность жизни, равную продолжительности жизни никогда не куривших людей.

Напомним, ранее в Минздраве РФ сообщили, что россияне стали меньше курить. Потребление табака среди взрослого населения за последние 8 лет снизилась на 9%.