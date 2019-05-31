Минздрав: россияне стали меньше курить

Жители России стали меньше курить сигареты. Об этом по итогам прошлого года сообщили в Минздраве РФ.

В ведомстве привели данные ВЦИОМ, согласно которым распространенность потребления табака среди взрослого населения за последние 8 лет снизилась на 9%. Так, если в 2011 году среди россиян было зафиксировано 38% курильщиков, то в 2018 показатель опустился до 29%, передает «РИА Новости».

При этом подчеркивается, что возраст, в котором дети приобщаются к табаку, в настоящее время составляет 13—14 лет.

Напомним, ранее Минздрав РФ выступил за запрет курения кальянов в кафе и ресторанах.