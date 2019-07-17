Инфекцию в детский лагерь в Крыму могли привезти из Татарстана

Причиной отравления детей в лагере «Лучистый» под Евпаторией могла стать инфекция, привезенная детьми из Татарстана. Об этом заявил заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.

По его словам, пострадавшими числятся только группы из РТ. Он пояснил, если бы виновником отравления стала кухня лагеря, то пострадавших могло быть больше.

«Если бы это была кухня лагеря, то, возможно, пострадали дети не только из Татарстана, а все, потому что пища готовится для всех одинаковая», — цитирует Вавренюка «РИА Новости».

Кроме того, директор крымского лагеря «Лучистый» Ренат Каюмов опроверг агентству сообщения о госпитализации детей. Он подчеркнул, что все дети находятся в лагере.

Напомним, в Крыму в санатории «Лучистый» отравились десятки детей. По данным МЧС, на данный момент госпитализированы 47 из них. Все заболевшие — дети из Татарстана. Ситуацию взял на личный контроль президент республики Рустам Минниханов.